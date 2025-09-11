女優の畑芽育（23）が10日、都内で電機設備メーカー「TMEIC」の新CM発表に出席した。22日からオンエアされるCMはラブストーリー仕立てだが、名前を呼ばれた畑が「メイじゃないの。ティーマイクなの」と社名を連呼するシュールな内容。同社の設立と自身のデビューが同じ2003年で「“同期”だし、社名にMEIがあるので勝手に運命を感じています。私の発する言葉が、皆さんの記憶に刻まれればうれしい」とご機嫌だった。