演歌歌手の真田ナオキ（35）が10日、都内で初写真集「OneNightStand」（小学館）の発売記念イベントを行った。「真田ナオキと恋人だったら」がテーマで、全96ページの半分が半裸。「撮影前に丁寧に衣装合わせをしたのに、ほとんど服を着ないで撮影してました」と振り返った。「恥ずかしすぎて3ページ目で閉じた」というが、出来栄えは「100点」。脱ぎグセがあるという師匠の吉幾三（72）について「これを見せたら脱ぎ出