10月8日より日本テレビ系で放送がスタートする、桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務める新水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』の追加キャストとして、志田未来、富田靖子、山口馬木也、松尾諭、結木滉星の出演が発表された。 参考：志田未来が『監察医 朝顔』を通して語る「命」との向き合い方「改めて悔いのないように」 本作は、とある誘拐事件をきっかけに出会った2人を描く、オリジナル脚本によるサスペ