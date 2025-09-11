冷や汗をかきながらも白星をもぎ取り、安どのため息をついたのも束の間、イタリアは一夜明けて絶望的な状況に追い込まれた。３大会連続となるワールドカップ予選敗退への不安が高まる。９月８日の2026年ワールドカップ欧州予選で、イタリアはイスラエルと中立地ハンガリーで対戦し、５−４で勝利した。２度にわたって先行されながら追いつき、逆転して、反対に２点のリードを奪ったものの、89分までに同点とされる。だが、アデ