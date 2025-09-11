独ドイチェ・ベレの中国語版サイトは7日、トランプ米大統領が60万人の中国人留学生に米国の大学で学ぶことを許可すると表明したことに関連し、「米国は依然として中国人留学生を歓迎するのか」とする記事を掲載した。記事はまず、トランプ氏が8月25日、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領と会談した際、今後2年にわたり60万人の中国人留学生を受け入れると発言したこと、31日には米保守系ニュースサイトのデイリー・コーラーに