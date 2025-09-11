セントウルS1着カンチェンジュンガ（牡5＝庄野）はスプリンターズS（28日、中山）を視野。「さすがに疲れが出ているので状態を見ながら」と師。同5着ショウナンザナドゥ（牝3＝松下）、京成杯AH2着ドロップオブライト（牝6＝福永）、NHKマイルC13着アルテヴェローチェ（牡3＝須貝）はスワンS（10月13日、京都）。天皇賞・春4着サンライズアース（牡4＝石坂）は京都大賞典（10月5日）。武田尾特別1着インヴォーグ（牝3＝福