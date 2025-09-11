◇13日開幕世界陸上注目選手紹介（下）陸上の世界選手権東京大会は13日、国立競技場で開幕する。男子200メートルで日本人史上3人目の決勝進出を狙うのが鵜沢飛羽（とわ、22＝JAL）だ。SNS上で「オタク」を公言する個性派スプリンターは8月に日本歴代3位タイの20秒11をマークし、絶好調で世界に挑む。大会のフィナーレを飾る男子400メートルリレーの主力としても期待がかかる若き才能に迫った。自称オタクの異色スプリンタ