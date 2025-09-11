イスラエルが、またしても他国の領土を攻撃した。国際法を無視し、中東に戦火を広げることは断じて許されない。イスラエル軍がカタールの首都ドーハで、イスラム主義組織ハマス幹部らが住む建物を空爆した。ハマス関係者ら６人が死亡した。ハマスはパレスチナ自治区ガザのイスラム主義組織だが、ドーハに政治部門の拠点を置き、幹部が対外的な活動を行っている。イスラエルのネタニヤフ首相は攻撃について、エルサレム北部