政府が策定を目指す初の「人工知能（ＡＩ）基本計画」のたたき台が判明した。「世界で最もＡＩを開発・活用しやすい国」を目標に、技術革新とリスク管理の両立に向けた四つの基本方針を打ち出す。近く開催するＡＩ戦略本部（本部長・石破首相）の初会合で提示後、有識者会議を設置して具体化を進め、年内に閣議決定する方針だ。日本はＡＩ利用率（昨年）が個人で２割台、企業で５割にとどまるなど、ＡＩ分野での出遅れが目立つ