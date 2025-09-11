立憲民主党の野田代表が１１日に行う執行部人事では、大幅な刷新を図る見通しだ。代表代行に近藤昭一・元環境副大臣（６７）、新設する広報担当のポストに渡辺創衆院議員（４７）をそれぞれ充てる方向で調整している。野田氏は１０日のラジオ日本の番組で、執行部人事を巡り「参院選の総括から出てきた課題をしっかり乗り越えていくための体制にしていきたい」と強調した。選挙対策委員長には逢坂誠二・前代表代行（６６）を