［危機の総裁選］＜下＞「古い自民党のままだと見られるようでは、党の明日はない。解党的な出直しを成し遂げないといけない」石破首相（自民総裁）は７日の辞任記者会見で党改革の必要性を強調した。岸田文雄・前政権下でも「解体的出直し」を誓っており、「危機に陥るたびに同じ言葉を使い、実現性に乏しい」（中堅）との声が漏れる。自民は１９５５年の結党以来、大半の期間で政権を担い、国民全体の利益になる政策を提示