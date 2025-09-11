読売テレビは10日、30日の放送をもって終了する朝の生情報番組「す・またん！」（月〜金曜午前5時10分）の最終回を公開生放送とし、初代解説キャスターの辛坊治郎氏（69）と初代MCを務めたフリーアナウンサーの森たけし（65）が出演すると発表した。辛坊氏は「去年の夏にテレビ完全引退を決めたので、久々の出演です。ほとんど素人に戻ってますから、興奮して不規則発言をしないか心配です。要らんことを口走って炎上するかも知れ