８月の「大樹生命月間ＭＶＰ」が１０日に発表され、ソフトバンクの上沢直之投手（３１）が日本ハム時代の２０２２年５月以来、２度目の受賞を果たした。８月は４勝負けなし、防御率１・７３と文句なしの成績を残した。会見では「メカニック的に取り組んだことが今はすごくはまっている」と現在の投球への手応えを語るとともに「本当に僕ひとり（の力）で月間ＭＶＰをとったわけではない」と野手陣、救援陣に感謝を示した。９