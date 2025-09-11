巨人が１０日の広島戦（東京ドーム）で４―３と勝利し、４連勝。貯金を１としてリーグ２位の座を堅守した。２点を追う４回に岸田行倫捕手（２８）の７号同点２ランで試合を振り出しに戻すと、３―３の８回には先頭・泉口が四球、岡本が左前打で無死二塁とチャンスメーク。続く岸田が手堅く進塁打、中山が申告敬遠で一死満塁の絶好機を迎えると、最後は代打・坂本が勝ち越し犠飛を放って接戦を制した。試合後の阿部監督は坂本