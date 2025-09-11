巨人の杉内俊哉投手チーフコーチ（４４）が１０日の広島戦（東京ドーム）後、投手陣を振り返った。先発した森田は初回から３連打と犠飛で２点を先制され、４回にはカウント３―１から菊池に高めの直球を左翼スタンドへ運ばれた。一方で会沢に３球で三振を奪うなど力のこもった投球も見せ、５回にはファビアンに二塁打を浴びながらも、続く首位打者候補の小園を１球で打ち取り、無失点に。５回６安打３失点で降板した。杉内コ