肺炎のため４日に死去した大御所演歌歌手・橋幸夫さん（享年８２）の葬儀は、９日の通夜、１０日の告別式と併せて約１３００人が参列した。告別式には悪天候にもかかわらず、多くの中高年ファンが弔問に訪れた。橋さんがよく口にしていた「感謝」のこもった?お別れ会?の舞台裏を取材した。葬儀委員長を務めた所属事務所「夢グループ」の石田重廣社長が、橋さんの死を公表したのは５日。関係者によると、東京・江戸川区の病院で