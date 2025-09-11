「フォトデー」写真に反応米大リーグ・ドジャースは10日（日本時間11日）、本拠地でロッキーズと対戦する。前日の試合前には「フォトデー」が開催された中、ドジャース公式Xにアップされた大谷翔平投手の1枚が話題を集めている。ドジャースは選手や首脳陣、球団スタッフらが参加する「フォトデー」を開催。本拠地で集合写真などを撮影した。同公式Xは写真4枚を投稿。大谷は前に手を組んだポーズでフリーマンの横に収まった。