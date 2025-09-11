◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３広島（１０日・東京ドーム）巨人が広島に逆転勝ちし、今季３度目、５月以来の４連勝。８月２４日以来の貯金１とした。同点の８回１死満塁から代打で登場した坂本勇人内野手（３６）が左犠飛を放って試合を決めた。初回に２点の先取点を許すも、キャベッジ、岸田のアーチ攻勢で盛り返した。先発・森田が５回３失点で降板する中、救援陣も奮闘。８回１イニングを無失点に抑えた大勢が８勝目（４