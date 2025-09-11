【コロンバス（米オハイオ州）９日＝金川誉】サッカー日本代表は米国代表に０―２で完敗した。６日のメキシコ戦から中２日で先発を総入れ替え（ターンオーバー）し、前半３０分に失点。後半途中に主力のＭＦ三笘薫（２８）＝ブライトン＝らを入れて攻勢に出たが、２点目を許した。２６年北中米Ｗ杯での優勝を掲げ、消耗の激しい本大会で主力に頼らない施策としてテストしたＢチームは不発。Ｗ杯開催国との２戦は無得点の１分け１