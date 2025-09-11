シンガー・ソングライターの松任谷由実（７１）がパーソナリティーを務める「松任谷由実のオールナイトニッポンＧＯＬＤ」（金曜・後１０時＝月１回）の今月１９日の放送回に、歌手の松田聖子（６３）がゲスト出演する。２人が直接会うのは２０１９年のＮＨＫ紅白歌合戦以来。松田が５月に配信したデビュー４５周年記念楽曲「Ｓｔａｒｄｕｓｔ」の日本語訳詞をユーミンが手掛けたことから、共演が実現した。ユーミンが呉田軽穂