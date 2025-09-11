なにわ男子・道枝駿佑（２３）が、来年３月２０日公開の映画「君が最後に遺した歌」（三木孝浩監督）で映画初単独主演することが１０日、分かった。道枝と初共演の「めるる」こと女優・生見愛瑠（２３）がヒロインを務める。一条岬氏の同名小説が原作。詩作が密かな趣味の主人公・春人（道枝）と、文字の読み書きをすることが難しい「発達性ディスレクシア」を抱える綾音（生見）の１０年にわたる感涙必至のラブストーリーとな