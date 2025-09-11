◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―６中日（１０日・神宮）中日の守護神・松山が今季４０セーブ目をマークした。６―３の９回に登板。先頭のオスナを左飛。続く北村恵を遊ゴロに打ち取ると、最後はこの日２安打の古賀を三ゴロに仕留めた。「まだまだ。ひとつひとつこれからも（セーブを）積み上げていきたい」とうなずいた。記録ずくめの快挙となった。２５歳シーズンでの４０セーブ到達は史上最年少で、育成ドラフト出身では