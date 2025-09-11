◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―６ＤｅＮＡ（１０日・甲子園）阪神は今回のＤｅＮＡ３連戦までは優勝の余韻に浸ってかまわない。だが、ＣＳ最終ステージ、日本シリーズとまだ大きな山が２つ残っている。気持ちを切り替えるには、敵地に乗り込んで戦う１３日の巨人戦はいいタイミング。今年最後の伝統の一戦で、もう一度、阪神の強さを見せつけておくべきだ。大舞台ではチャンスで確実に１点を取ることが大切。佐藤輝は本塁打、