◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（１１日・エスコンフィールド）オリックス・東松快征投手（２０）が１０日、「モイネロ超え」でのプロ初勝利をイメージした。自身２試合目の先発となる１１日の日本ハム戦（エスコン）に向け、９日のソフトバンク戦（同）でモイネロから７点を奪った相手打線を警戒。「（両リーグで）一番、防御率の低い投手があんな感じだったので『あれ？』みたいな。『関係ないし』と言い聞かせながら挑も