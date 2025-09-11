政治活動家チャーリー・カーク氏の銃撃現場で対応する当局＝10日（ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米西部ユタ州オレムのユタバレー大で10日、著名な保守系の政治活動家チャーリー・カーク氏（31）がイベントで参加者との討論中に首付近を撃たれ死亡した。米メディアが伝えた。カーク氏はトランプ大統領の熱烈な支持層「MAGA」の若者の代表格として知られ、昨年の大統領選でトランプ氏の勝利に貢献した。大学は当初、容疑