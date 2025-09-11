7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が、2026年3月20日公開の新作映画『君が最後に遺した歌』で、初の単独主演を務めることが決定した。『今夜、世界からこの恋が消えても』（2022年）でW主演を飾り、国内外で大きな旋風を巻き起こした“セカコイ”チームが再集結し、道枝が満を持して主演を飾る。ヒロインは生見愛瑠が起用された。【動画】せつなさあふれる…撮りおろしたてのティザームービー本作は、一条岬氏の小説『君が