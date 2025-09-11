気象台は、午前4時56分に、大雨警報（浸水害）を姫路市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】兵庫県・姫路市に発表 11日04:56時点南部では、11日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■姫路市□大雨警報【発表】・浸水11日昼前にかけて警戒1時間最大雨量40mm■尼崎市□大雨警報・浸水11日昼前にかけて警戒1時間最大雨量40mm■明石市□大雨警報・土砂災害・浸水11日