俳優の桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がW主演を務める、日本テレビ系新水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（10月8日スタート、毎週水曜後10：00）の追加レギュラーキャストが11日、発表された。志田未来、富田靖子、山口馬木也、松尾諭、結木滉星が出演する。【写真】手錠でつながれ…社長令嬢と誘拐犯の桜田ひより＆佐野勇斗本作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質の社長令嬢・八神結以（桜