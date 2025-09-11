お笑いコンビ、エバースの佐々木隆史（32）と町田和樹（33）が9日深夜放送のニッポン放送「エバースのオールナイトニッポン0(ZERO)」（火曜深夜3時）に生出演。賞レースの賞金の分配比率を明かした。エバースは昨年「NHK新人お笑い大賞」で大賞受賞。「M−1グランプリ2024」では1点差の決勝4位であと1歩のところで最終決戦進出を逃すも、インパクトは残した。そして今年に入って「ABCお笑いグランプリ」優勝し、実力を発揮している