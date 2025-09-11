東武東上線のカーブの途中に設けられた大山駅。学生時代から駅をよく利用していたという市川直樹駅長（撮影：鼠入昌史）【はじめに写真を見る】▶まずは1958年頃の東武東上線と大山駅前の貴重な写真▶テレビによく登場する商店街「ハッピーロード大山」も当時はまだアーケードがなく「大山銀座」と呼ばれていた▶そして平成初期の大山駅・中板橋駅の姿と現在を見比べる東武東上線大山駅前の商店街は人通りが絶えな