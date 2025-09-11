札幌・北警察署は2025年9月10日、窃盗の疑いで札幌市北区に住む男子高校生（17）を逮捕しました。男子高校生は7月4日午後11時50分ごろ、札幌市北区内を走行中のJR車内で、男性（46）が所有する現金約5万円や運転免許証が入った財布1点を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、男性高校生は当時、列車内の座席に座っていて、近くの座席にいた男性が腹部付近に置いていたバッグから財布を抜き取ったということです。調べに