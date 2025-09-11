発煙筒を掲げるフランス反政府デモの参加者＝10日、パリ（ロイター＝共同）【パリ共同】フランス全土で10日、大規模な反政府デモがあり、参加者らが各地で道路を封鎖するなどした。政府が進める緊縮予算やマクロン大統領への反感が背景にある。10日に就任したばかりのルコルニュ新首相にも打撃となった。「全てを封鎖しよう」とのスローガンを掲げる反政府運動は数カ月前に交流サイト（SNS）上で始まり、徐々に勢いを増してい