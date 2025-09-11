【ニューヨーク＝金子靖志】トランプ米大統領の支持者で保守系団体「ターニング・ポイント」のチャーリー・カーク代表が１０日、米西部ユタ州の大学で講演中に銃撃され、死亡した。３１歳だった。ＣＮＮなど米メディアが一斉に報じた。現場は州都ソルトレークシティーから南約６０キロ・メートルにある州立ユタバレー大。ＣＮＮなどによると、カーク氏は１０日午後（日本時間１１日未明）、同大キャンパスの屋外で、約２０００