北海道・釧路警察署は2025年9月10日、傷害の疑いで帯広市に住む自称・建設業の男（39）と、無職の少年（17）を逮捕しました。2人はほかの人物と共謀のうえ、2025年8月17日午後10時半すぎ、釧路市内にある施設用地内で、釧路市に住む会社員の男性（17）の脇腹周辺を金属バットで殴打したほか、頭部などを足蹴りするなどの暴行を加え、けがをさせた疑いがもたれています。男性は頭部や胸、手足を打撲したほか、脳しんとうなど全治17