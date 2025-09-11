北海道・釧路警察署は2025年9月10日、窃盗の疑いで住所不定・無職の男（51）を逮捕しました。男は9月7日午前8時ごろ、JR釧路駅の待合室で、会社員の男性（43）が所有する、現金3万円や運転免許証など6点が入った財布（時価2万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。事件の約30分後、男性が駅前交番に「財布がない」と相談に訪れたことで発覚。防犯カメラの映像などから、男の関与が浮上し逮捕に至りました。調べに対し男は「窃盗