北海道・札幌豊平警察署は2025年9月10日、札幌市豊平区に住む無職の女（31）を強盗未遂などの疑いで再逮捕しました。女は8月22日午前10時50分ごろ、札幌市豊平区平岸2条8丁目にあるカラオケ店に侵入し、従業員の女性（41）に包丁を突きつけながら脅迫し、現金を奪い取ろうとした、強盗未遂・建造物侵入・銃刀法違反の疑いが持たれています。女性にけがはありませんでした。女はこの店で現金を奪えなかったため、約10分後に付近のコ