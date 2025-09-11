「現代競輪って何があるか分からないね」西武園記念で佐藤慎太郎（48＝福島・78期）が新山響平（31＝青森・107期）と連係した二次予選（8月29日）のレース後につぶやいた。新山の代名詞である突っ張り先行を何とか阻止しようとする別線の動きに首をかしげながら、気を引き締めていた。その動きは赤板前。ライン構成は4分戦で、新山の突っ張り先行を警戒した後ろ攻めのラインが早めに上昇。新山がそれに合わせるためにバンク