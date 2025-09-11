NY株式10日（NY時間15:07）（日本時間04:07） ダウ平均45470.24（-241.10-0.53%） ナスダック21859.58（-19.91-0.09%） CME日経平均先物43810（大証終比：-60-0.14%） 欧州株式10日終値 英FT100 9225.39（-17.14-0.19%） 独DAX 23632.95（-85.50-0.36%） 仏CAC40 7761.32（+11.93+0.15%） 米国債利回り 2年債 3.531（-0.027） 10年債 4.030（-0.057） 30年債 4.676（-