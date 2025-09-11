将棋の藤井聡太七冠（23）は「王位戦七番勝負」の第6局に勝利し、タイトル6連覇を達成しました。藤井聡太 七冠「早い段階でミスが出てしまって苦しい展開を長い間強いられた」東京・渋谷の将棋会館で行われた「王位戦七番勝負」の第6局。151手で挑戦者の永瀬拓矢九段（33）が投了し、藤井七冠が「王位」のタイトルを防衛、6連覇を果たしました。これで藤井七冠はタイトルの通算獲得数が31期と渡辺明九段（41）に並び、歴代4位