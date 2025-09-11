気象台は、午前4時28分に、大雨警報（土砂災害）を喜多方市、北塩原村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】福島県・喜多方市、北塩原村に発表 11日04:28時点会津では、11日昼前まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■喜多方市□大雨警報【発表】・土砂災害11日昼前にかけて警戒■北塩原村□大雨警報【発表】・土砂災害11日昼前にかけて警戒