ボートレース住之江のG1「第53回高松宮記念特別競走」は4日目を迎える。注目は11Rだ。本命は待望の絶好枠が巡って来た篠崎元。相棒の61号機はまずまず。マイペースのイン戦に持ち込めるここは、しっかり仕掛けて豪快モンキーで突き放す。石野がリズム上昇。カドからフルダッシュが決まるようなら一撃もある。マーク定松に展開あり。中田は1番差しに集中。＜1＞篠崎元志乗り心地や体感は上積みできている。足自体は変わらず