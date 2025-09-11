◇国際親善試合日本0ー2米国（2025年9月9日オハイオ州コロンバス）メキシコ戦の上田に続き、1トップに入った日本代表FWの2人は不発に終わった。先発の小川は後半25分にこぼれ球を拾って右足でクロスバーを叩くミドルシュート。「ああいう選択をしたのは良かったかな」と話しつつ、零敗に「悔しいの一言に尽きる」と振り返った。後半27分から出場した町野は2戦連続の途中出場で無得点。限られた時間で結果を出せず「W杯を