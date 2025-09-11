◇国際親善試合日本0ー2米国（2025年9月9日オハイオ州コロンバス）日本代表MF鎌田はメキシコ戦に続くボランチ起用を難なくこなした。後半17分からピッチに入り、強弱をつけたパスで中盤を活性化。代表ではシャドーが主戦場だったが、守田、田中碧を欠いた中で、クリスタルパレスで主戦場とする中盤の底で新たな可能性を示した。ただ結果に結びつけることはできず、「アジア最終予選と違い自分たちが完全に崩して点を取る