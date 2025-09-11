◇国際親善試合日本0ー2米国（2025年9月9日オハイオ州コロンバス）日本代表GK大迫がビッグセーブを連発した。前半18分には至近距離からの連続シュートをセーブし、後半33分や同41分の決定的なピンチも抜群の反応で防いだ。ただ2失点を喫し「結果として負けている。今日みたいなゲームで存在感を出しながら、結果につなげていくのが自分にはまだ足りない」と猛省。「この悔しさは新鮮な方が良い」と、帰国から中1日で迎え