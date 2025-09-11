◇国際親善試合日本0ー2米国（2025年9月9日オハイオ州コロンバス）日本代表MF三笘は1点を追う後半17分に左MFで投入されるも、見せ場をほとんどつくれなかった。出場2分後にチームは逆サイドを崩され失点。攻守で最後までかみ合わず「ゴールを奪いにいくところで守備のスペースを空けすぎてカウンターを受けている。自分たちの隙をうまく突かれている」と指摘。来月の活動へ「自分がもっと違いを出さないといけない。自分