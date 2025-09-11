【7R】準決6Rで先行マニアの桜井と激しくモガき合った辻田祥大。脚力をロスして片山の一発に沈んだが、それでも3着に持ちこたえたあたり、やはり力がある。決勝の中部は水谷と2人。水谷が「自分でやる」となり、辻田は単騎となった。人気は吉田―篠田の同門コンビが集めるだろうが、単騎のルーキーはやはり侮れない。おまけに九州勢に水谷が襲いかかる流れも想定できる。「単騎でも自力。行けるところを逃がさず踏みます」。