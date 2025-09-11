ガールズケイリン、4場所連続で決勝進出している豊田美香（29＝徳島）が気になる。今回も好走に期待したいが「モヤモヤしているんですよね」とポツリ。「自分のやりたいレースがなかなかできていない。本当は中団で脚をためて一発を狙いたいんです。初手で取れた位置次第なんですよね」初日は3番車。脚を使わず好位が取れれば一発が決まるかも。【6R】豊田の一発で＜3＞＝＜1＞＜2＞―＜1＞＜2＞＜5＞。【8R】三浦と山口