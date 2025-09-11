アメリカのルビオ国務長官は10日、中国の王毅外相と電話会談し、二国間の課題や、地域問題などについて話し合いました。アメリカ国務省は声明で「ルビオ国務長官は二国間で幅広い問題において、率直かつ建設的な対話が重要であると強調した」とし、「そのほかの国際問題や地域問題についても協議した」と明らかにしました。また、新華社通信によると、中国の王毅外相は、両国は第2次世界大戦で共に軍国主義やファシズムと戦った歴