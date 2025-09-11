吉高由里子×蓬莱竜太 念願の初タッグがここに実現する。今年12月に東京、2026年1月に大阪・福岡・長野・愛知で上演が決まった、蓬莱竜太作・演出、吉高由里子主演舞台のパルコ・プロデュース 2025「シャイニングな女たち」。日常に潜む人間の葛藤や矛盾を丁寧にすくい取り、鋭い視点の中にユーモアを織り交ぜる作風で多くの観客の共感を呼んできた蓬莱竜太が、パルコ・プロデュースの公演では2023年に脚本・演出を務めた「