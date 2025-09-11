最下位からJ1残留圏内に浮上するために残された試合は10試合。13日のホーム・清水戦で10試合ぶりの白星を狙うJ1新潟で、得点への感覚に優れるFW谷口海斗（30）は「もっと怖さを出さないといけない。守りに入るのではなく、点を取りにいかないと勝てない。もっと要求したい」と誓う。21年の加入から昨季までにチーム得点王は3度。クラブ歴代6位の計37ゴールをマークしている点取り屋だが、今季は膝の故障もあり出場19試合で2得